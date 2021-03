Consiglio Notarile Modena: Flavia Fiocchi confermata presidente

A seguito del rinnovo deliberato dall’Assemblea ordinaria collegiale e della riunione di Consiglio Notarile, Flavia Fiocchi è stata riconfermata come Presidente dei 73 notai modenesi.Nuovo ingresso nel Consiglio quello del notaio Carlo Camocardi, che prende le consegne da Giuliano Fusco, ringraziato da tutti per il prezioso contributo nel Consiglio, e che continuerà a essere Presidente del CUP – Comitato Unitario dei Professionisti della provincia di Modena.Riconfermati poi Antonio Diener, Angela Scudiero e Mara Ferrari, confermata anche nel proprio ruolo di Tesoriere.I restanti membri del Consiglio sono Antonio Nicolini, Gianantonio Barioni, Marco Caffarri, Chiara Malaguti, Clorinda Manella e Nicoletta Righi.Confermate anche, nei propri componenti, le Commissioni Deontologica, di Studio, per la Comunicazione e delle Esecuzioni immobiliari.“Le elezioni dello scorso 22 febbraio, da parte di un’assemblea in remoto affollatissima, alla quale ha partecipato la quasi totalità dei notai del Distretto, ha confermato la piena fiducia dei Colleghi del Distretto di Modena nel Consiglio Notarile e nella mia persona. Ringrazio anche per questo tutti i colleghi, che in questo momento di emergenza sanitaria e di grande difficoltà economica anche per la comunità modenese, in linea con l’intero Paese, sono sempre stati presenti, presidiando tutto il territorio della provincia e tenendo sempre aperte, in sicurezza, le proprie sedi notarili e i propri uffici secondari. Ci attendono tempi complessi, nel corso dei quali i notai si propongono come parte attiva a fianco e a supporto di tutta la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili. Al legislatore, che dovrà adottare al più presto tutte le misure necessarie a favorire la ripresa economica, ai cittadini e alle imprese del territorio, i notai modenesi garantiscono la loro presenza e la messa a disposizione di tutta la propria conoscenza giuridica e competenza professionale. La sfida è grande, insieme possiamo vincerla”.