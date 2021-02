Consorzio Burana: ecco il nuovo cda. Vincenzi confermato presidente

Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio della Bonifica Burana designato dalle elezioni consortili tenute in dicembre 2020. Il mandato ha validità per il quinquennio 2021-2025.Confermato alla guida il Presidente Francesco Vincenzi, 42 anni, imprenditore agricolo di Mirandola e Presidente dell’Associazione Nazionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue ANBI.Insieme al presidente Vincenzi sono stati eletti anche i componenti del Comitato Amministrativo: Luigi Maccaferri vicepresidente e rappresentante all’interno del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo, Manuel Quattrini vicepresidente, Luca Borsari membro e Fausto Mantovani membro.Il consiglio insediato nella giornata di mercoledì 17 febbraio 2021 è composto da 24 componenti, presidente compreso: Belluti Andrea, Benedetti Emilio, Benetti Artemio, Bertelli Carlo, Borsari Luca, Cenacchi Odino, Cioli Puviani Emilio Antonio, Fabbri Stefano, Fregni Fabrizio, Gambigliani Zoccoli Mario, Lenzini Diego, Lori Andrea, Luppi Guido, Maccaferri Luigi, Mantovani Fausto, Mesini Noè, Pizzirani Corrado, Quattrini Manuel, Rinaldi Roberto, Zucchi Tommaso Tobia. A questi vanno aggiunti i 3 sindaci eletti in rappresentanza degli Enti locali del territorio: Borghi Sauro, sindaco di San Prospero, Ferroni Corrado sindaco di Pievepelago e Martelli Marco sindaco di Crevalcore.