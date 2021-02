Consulta ambiente, mozione Aime imbarazza la maggioranza: ritirata

Erano passate poco più di due ore dalla pubblicazionecon cui il consigliere dei Verdi Paola Aime chiedeva alla giunta l'impegno a ricostituire e a rilanciare la Consulta comunale sulla base del fatto che da anni era avviata ad un binario morto, quando è arrivata la conferma della revoca del documento da parte dello stesso consigliere che l'aveva proposta.Una revoca che pare essere stata caldeggiata anche da parti della maggioranza. Obiettivo, evitare il voto, per non doversi trovare a scegliere se non votare un documento sostenuto da un gruppo di maggioranza che esprime anche un assessore o votare un documento che sembrava non convincere nelle promesse e nelle conclusioni. Motivazione politica oltre alla quale avrebbe pesato anche la guerra dichiarata dal Presidente della Consulta di Modena Emilio Salemme. Insomma, condizioni non proprio ideali per rendere un voto più conveniente che un non voto. E' stata scelta la seconda via'.