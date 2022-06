Contrasto alla Russofobia: il PD boccia mozione De Maio

“La richiesta al sindaco di mettere in atto tutte le misure necessarie per contrastare i possibili episodi di russofobia che potrebbero verificarsi nella nostra provincia, visto quello che succede in tante altre città italiane e visto gli episodi di discriminazione che hanno causato la cancellazione di eventi culturali e musicali sul territorio italiano si è trasformata in pretesto per la propaganda anti-russa del Partito Democratico, una propaganda decontestualizzata dall’oggetto di discussione e dall’intento della mozione tesa a fornire una versione di parte e pregiudiziale della realtà e accompagnando il tutto da offese nei miei confronti. Una operazione davvero di basso livello, deprecabile ed inacettabile”. Così il Consigliere Beatrice De Maio, del Gruppo Modena Sociale, sulla bocciatura, in Consiglio Comunale, della mozione intitolata “Impegno a contrastare la russofobia in qualsiasi forma”. Ma più che il voto contrario è il modo con cui il PD ha argomentato e supportato il proprio voto contrario.Un tentativo inaccettabile di dare un colpo di spugna alle cause del conflitto che, come già detto, risalgono proprio ai tentativi dei diversi governi ucraini del post Maidan di cancellare la lingua e l’identità russa che pure sono parte integrante della storia dell’Ucraina, una cancel culture che purtroppo ha avuto seguito ed eco anche in Europa. La divisione sbagliata ed antistorica tra aggredito ed aggressore fomenta in realtà la russofobia e ricordo come anche a Modena la comunità ucraina sia stata coinvolta nelle iniziative promosse anche dal Comune sul conflitto mentre nessuno abbia pensato ad interpellare la comunità russa in cui vivono anche persone espatriate a causa delle persecuzioni politiche. Due pesi e due misure inaccettabili contro i quali continuerò a battermi in ogni modo possibile”.