Contro Vannacci: presidio 'antifascista' e anarchico fuori dall'auditorium

Giudicano il generale Vannacci un fantoccio che strumentalizza e diffonde una cultura oppressiva spacciandola per normalità. E' il gruppo che si definisce antifascista e anarchico che fuori dall'auditorium Confcommercio di Modena contesta la presenza e il messaggio diffuso dal generale Roberto Vannacci, nell'appuntamento promosso dal Movimento Il Mondo al contrario e Areté. All'interno esauriti tutti i posti a disposizione con persone obbligate a rimanere fuori o comunque in piedi. 'Ciò non ci scoraggia, anzi ci fa capire la necessità di agire unitariamente per contrastare la deriva fascista e la manipolazione mediatica. Chi, meglio del fantoccio del momento, può strumentalizzare diffondere una cultura oppressiva spacciandola per normalità?' - affermano i partecipanti al presidio. 'La nostra patria è il mondo intero, la nostra legge la libertà' - recita un cartello tenuto tra le mani.

'Contro patriottismo e identitarismo, anarchia e antifascismo' - si legge nello striscione. Il messaggio è chiaro anche perché in ribaltamento di idee, concetti e principi espressi dal generale su patria, identità nazionale. Anche sul fronte della sicurezza. Il volantino che ricorda il corteo anarchico e antifascista in programma il prossimo 3 maggio a Modena, fa riferimento a 'persone che si ergono a paladine della sicurezza che di fatto è inestistente, facendosi scudo di paure, disagi, difficoltà'.'Nella società del conflitto crediamo che a soluzione non sia di certo una presa di posizione autoritaria, , gerarcica e di controllo sociale che annienta la libertà di tutti'