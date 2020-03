Coronavirus, Bonaccini: raccolti già diversi milioni da donazioni

Sono già stati raccolti 'alcuni milioni di euro in poche ore' in Emilia-Romagna a favore degli ospedali del territorio impegnati nell'emergenza coronavirus, grazie alle donazioni di cittadini e imprese. A dirlo e' il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, questo pomeriggio in diretta Facebook insieme al commissario regionale Sergio Venturi.

'Sono gia' alcuni milioni di euro che in poche ore sono arrivati a diversi ospedali per tante differenti necessita'- spiega Bonaccini- ci contattano tante aziende e cittadini, da tutta Italia, e nel conto tantissimi stanno dando il loro contributo. E' un segnale di grande fiducia nel nostro sistema sanitario'. Il presidente assicura che 'rendiconteremo tutto, fino all'ultimo euro. Anche pochi euro sono sufficienti, ognuno puo' dare quello che ritiene: vanno ringraziati tutti'.