Corte Costituzionale: 'Illegittima radiazione dell'assessore Venturi'

Venturi

Venturi

La radiazione dell'assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna,, decisa dall'Ordine dei medici di Bologna è illegittima. A sancirlo è la Corte costituzionale, che si è riunita ieri in camera di consiglio per esaminare il ricorso presentato dalla stessa Regione, che aveva sollevato un 'conflitto di attribuzione' nei confronti dell'ordine professionale e impugnato la radiazione di'In attesa del deposito della sentenza - si legge in una nota della Consulta - l'ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che, a conclusione della discussione, il ricorso è stato accolto'. La Corte dunque ha deciso che 'non spettasse all'Ordine provinciale dei medici di Bologna adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di un componente della Giunta regionale medico, per aver proposto e concorso ad approvare un atto politico-amministrativo regionale sgradito all'Ordine professionale'.Ovvero, le linee di indirizzo regionali che prevedono la presenza di soli infermieri specializzati sulle ambulanze, senza medici. 'Così facendo- sostiene la Corte costituzionale- l'Ordine dei medici ha invaso la competenza assegnata alla Regione dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in materia di organizzazione sanitaria'. La Consulta ha quindi ritenuto che 'l'Ordine, nel sanzionare il medico-assessore, di fatto ha sindacato le scelte politico-amministrative della Giunta in materia di organizzazione dei servizi sanitari, su cui non ha alcuna competenza'.