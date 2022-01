Cortei no Green Pass a Modena, foglio di via per capo di Modena Libera

Domenica, durante l'iniziativa No paura day che si è tenuta a Carpi, al responsabile del gruppo Modena Libera, Alan Bertoni, è stato notificato un Foglio di via che gli vieta l'ingresso nel Comune di Modena per 12 mesi.'Questa disposizione viene solitamente presa dal questore per impedire l'accesso ad un territorio ad individui che vengono considerati pericolosi per l'ordine pubblico e per la civile convivenza, nella nostra città Alan Bertoni ha la sola colpa di avere organizzato ed animato, insieme a tutti noi, 6 mesi di manifestazioni contro le disposizioni legate al Green Pass e alle decisioni prese in materia dal Governo Draghi e dalle forze politiche che lo sostengono - si legge in una nota di Modena Libera -. qui l'articolo ).'Ci chiediamo se in questa città esistano ancora il diritto al dissenso e la possibilità di manifestare idee ed opinioni contrarie alle politiche del governo che, ormai se ne stanno accorgendo in tanti, stanno gettando la Nazione nella divisione e nella miseria. Vogliamo affermare con forza e convinzione che continueremo le nostre battaglie con la forza di chi non ha perso la speranza perché crede ancora in un futuro che può e deve essere ben diverso da quello prospettato dall'ex banchiere di Goldman Sachs e dai suoi accoliti' - chiude Modena Libera.