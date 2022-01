Costa: 'L'obbligo vaccinale scatta prima del 15 febbraio'

Siamo in presenza di un governo 'dove ci sono sensibilità diverse', quindi non è facile trovare un punto di incontro. Pero' credo che il dato positivo è che anche ieri di fronte a decisioni importanti la maggioranza si è compattata e unanimemente ha votato i provvedimenti'. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1.'L'obiettivo del governo- aggiunge- è sempre stato quello di tornare ad aprire, mantenere aperte tutte le nostre attività nella consapevolezza che non possiamo vanificare i sacrifici che gli italiani e le aziende hanno fatto e stanno facendo ormai da due anni. Dobbiamo contenere al massimo la pressione sui nostri ospedali'.- sottoliena Costa-.. L'obbligo vaccinale in realtà'Per noi l'obbligo vaccinale- dice ancora- non è mai stato un tabù. Valuteremo giorno per giorno, settimana per settimana l'andamento dell'epidemia. A oggi abbiamo previsto questa estensione che comunque riguarderà 2,5 milioni di concittadini. Una platea molto importante che, dal punto di vista dei dati scientifici, rischiano di più dal contagio del Covid. Quindi, riteniamo che sia un provvedimento in grado di dare una risposta importante in questa fase delicata. Poi valuteremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane'