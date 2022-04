Covid, Pregliasco fa il profeta: 'Scontata ripresa contagi autunnale'

'Non siamo in una quinta ondata, ma il virus è ancora tra noi e ha rialzato la testa. I contagi saliranno ancora per un po’, Pasqua sarà il banco di prova, ma entro fine maggio ne saremo fuori'. La previsione è arrivata ieri dal virologo Fabrizio Pregliasco, docente alla Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi.Pregliasco, intervistato ieri da La Repubblica ha fatto fosce previsioni sull'andamento della pandemia in autunno. 'Avremo una tregua in estate con meno contagi prima di una ripresa autunnale scontata - ha detto Pregliasco -. La variabile da considerare, ma non vorrei fare il menagramo, è l’arrivo di un’ulteriore variante che però, volendo essere ottimisti, potrebbe essere estremamente trasmissibile ma benevola. Il virus, insomma, resterà endemico con un andamento ciclico. E dunque rimarrà la necessità di proteggere i fragili. Ma io non parlerei di quarta dose, quanto di richiami annuali. E mi auguro che stavolta l’Europa non ripeta l’errore di AstraZeneca e abbia un approccio comune'.E sull'allentamento delle restrizioni Pregliasco la pensa così: 'Non si può andare avanti in emergenza, si deve passare a una fase graduale di convivenza con il virus. Quando facciamo la doccia non apriamo l’acqua calda tutta insieme, la regoliamo un po’: lo stesso è con il virus. Ad esempio le mascherine al chiuso le terrei: sono una norma di buon senso che va accettata'.