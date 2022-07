Covid, tutto come prima: riapre il drive-through di Mirandola

Aumenta la necessità di effettuare tamponi per Covid in tutta la provincia – di pari passo con l’aumentata diffusione del virus – e l’Ausl di Modena è costretta a riaprire il drive-through di Mirandola, il punto tamponi che consente di effettuare il test restando seduti in auto.Il drive-through di Mirandola sarà di nuovo funzionante da lunedì 11 luglio nella stessa sede in cui si trovava in precedenza, in via Mazzone 45 (area ex Map). Resterà aperto da lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.30. Per consentire agli operatori di organizzare i tamponi viene chiesto di presentarsi in diverse fasce orarie in base alla lettera del cognome.Il drive-through di Mirandola si aggiunge agli altri due punti tamponi presenti in provincia: a Modena, in Strada Minutara 1 (area ex aeronautica) e a Pavullo (via Ricci 2, nel parcheggio della guardia medica).'Ausl invia la convocazione per recarsi al drive-through in seguito alla richiesta di tampone presentata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta della persona interessata. Ricordiamo, infatti, che nel caso si avvertano sintomi compatibili con Covid-19 (i più comuni sono febbre, tosse, perdita gusto/olfatto) è necessario chiamare il proprio medico o pediatra per i figli - si legge in una nota -. Le persone asintomatiche che fanno un tampone a casa con esito positivo possono caricare il test sul Fascicolo Sanitario Elettronico (se hanno le caratteristiche per poterlo fare) e devono mettersi subito in isolamento. Riceveranno da Ausl una lettera di inizio isolamento con tutte le indicazioni da seguire'.