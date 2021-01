Critiche dai social per Bonaccini su F1 a Imola: 'Pensi alla pandemia'

Tanti commenti negativi sulla bacheca Facebook di Stefano Bonaccini per il ritorno della Formula 1 a Imola. In molti, infatti, hanno commentato il post del presidente regionale sul Gran Premio del 18 aprile ricordando le difficoltà della pandemia e in qualche caso invitando il governatore a concentrare altrove gli sforzi dell'amministrazione. 'Non sono certo queste le notizie che vogliamo sentire.', scrive ad esempio una cittadina. 'Tutto bello, grazie Stefano - commenta un altro - Ma pensiamo in prima luogo ai ristori per chi ne ha bisogno, e sono tantissimi, e pensiamo al rientro in sicurezza per le scuole superiori, grazie'. E via su questo tono, anche se non mancano, tra gli oltre 500, i commenti positivi. Coglie l'occasione Fratelli d'Italia, che sottolinea la presenza di tanti commenti 'critici, scontenti e arrabbiati' dei sostenitori di Bonaccini. 'Gente che invece di Lewis Hamilton - afferma il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri - chiedeva aiuti perche' ha dovuto chiudere la propria attivita', donne che invece della Mercedes vorrebbero trasporti in sicurezza per rimandare i figli in presenza a scuola, persone disoccupate di Imola che chiedono quali ricadute potranno mai esserci da un Gran Premio che ad oggi e' solo 'virtuale' visto che non ci sono protocolli di sicurezza nonostante Fratelli d'Italia ad Imola li abbia richiesti a gran voce'.Il capogruppo Fdi in Regione, Marco Lisei, precisa: il partito di Giorgia Meloni 'plaude al ritorno della Formula Uno a Imola, un evento importante per l'economia e la storia di una citta' che ne era ormai orfana da anni, anche per responsabilita' degli stessi amministratori democratici che oggi esultano'. Questo pero' 'non ci esime dal sottolineare come i toni trionfalistici ed i modi personalistici del presidente Bonaccini, oltre a non dar conto di un lavoro che appartiene non solo a lui, ma a tutto il territorio ed a tutte le forze politiche che in questi anni hanno lavorato per riportare il Gran Premio, sono del tutto in contrasto con il periodo pandemico e le difficolta' con le quali la nostra popolazione sta combattendo'. Insomma 'meno propaganda e più sostanza', è l'invito di Lisei, 'perche' non basta gonfiarsi il petto e riportare il Gran Premio magari per farsi una foto di fianco ad Hamilton, quello che serve sono protocolli di sicurezza certi a garanzia di una presenza del pubblico che e' il vero indotto economico e sociale per Imola. Cio' per evitare cio' che e' gia' accaduto a novembre scorso quando dopo tanti proclami il Gran Premio si e' svolto a porte chiuse. Perche' la nostra priorita' oggi sono i tanti commercianti in ginocchio che grazie ad un eventuale pubblico presente potrebbero avere respiro. Tutto il resto e' solo propaganda'.