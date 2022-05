Da Zelensky no a ogni compromesso con la Russia: 'Putin non salverà la faccia'

'L’Ucraina non potrà accettare alcun compromesso per quel che riguarda la sua indipendenza e integralità territoriale'. Lo ha detto il presidente Zelensky, ospite della trasmissione Porta a Porta su Rai1 che andrà in onda stasera.Secondo Zelensky, il popolo ucraino vuole il rispetto della 'propria sovranità e integrità, tradizione del popolo e lingua. Queste sono cose banali che sono state violate dalla Federazione Russa. Non possiamo accettare un compromesso per quel che riguarda la nostra indipendenza - ha proseguito Zelensky -. La cosa principale certo è che ci saranno riparazioni, condanne da parte del tribunale ma noi non potremo mai restituire le vite umane dei bambini uccisi. L’Ucraina non potrà mai riconoscere la Crimea come parte della Federazione Russa, non riconosceremo mai la Crimea come parte della Federazione Russa. Si tratta di una repubblica autonoma, ha i suoi diritti e un Parlamento che c’è sempre stato ma è sempre stato territorio ucraino'.'Siamo pronti a parlare con la Russia, ma adesso non possiamo delegare una decisione sula Crimea, ma lasciamo questa questione da parte se ostacola le nostre trattative e ostacola un incontro tra i due presidenti - ha proseguito Zelensky -. È possibile inoltre un attacco da parte della Russia dalla Transnistria: il 100 per cento della popolazione lì è controllata dalla Federazione Russa, possono esserci circa 15 mila militari russi ma solo forse, fino a 3 mila persone, dalle nostre informazioni, sanno veramente combattere'.Il presidente ucraino Zelensky, ritiene inoltre che l’omologo russo, Vladimir Putin, 'non potrà salvare la faccia dopo la fine della guerra. Non credo che Putin riuscirà a salvare la faccia. Non sto pensando in generale alla figura di questa persona ma dobbiamo pensare a futuro della Russia'.