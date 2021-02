Davide Ghidoni: 'In Forza Italia, darò voce allo sport dimenticato'

Davide Ghidoni, trentaseienne modenese, già vice campione del mondo di Body Building e campione italiano nel 2016, e ora imprenditore nel mondo delle palestre e del fitness, ha annunciato la propria adesione a Forza Italia. A dargli il benvenuto nelle fila degli azzurri modenesi il Senatore Enrico Aimi ed il coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi

“Lo sport non professionistico, le palestre, le piscine, le attività amatoriali, sono stati totalmente dimenticati dal governo' - afferma Ghidoni. 'Quello che ho vissuto in prima persona con la mia palestra durante questa emergenza ha messo in ginocchio tutto il settore”.

“Sarò la voce dei tanti colleghi che hanno visto anni e anni di sacrifici cancellati in poche settimane di DPCM: lo farò sotto la bandiera di Forza Italia, da sempre vicina al mondo delle discipline fisiche e dell'educazione sportiva”.

“Il mio impegno e la mia esperienza saranno a disposizione di chi, come me, lotta ogni giorno per salvare i propri sogni, realizzati con il sudore della fronte e che non si merita l’elemosina dei contributi concessi da chi neanche conosce i pensieri che attanagliano chi lavora, come gli affitti, il personale e le utenze da pagare. Un esempio? Con il ristoro di duemila euro un'attività come la mia non riesce neanche ad onorare le bollette, per utenze peraltro non utilizzate per via del lockdown, o le tasse che il Comune di Modena non ha voluto cancellare, come più volte chiesto da Forza Italia”.

“Diamo il benvenuto in squadra all'amico Ghidoni – commentano il Senatore Aimi ed il coordinatore provinciale Giacobazzi: con lui daremo ancora più forza alle nostre battaglie a favore del mondo imprenditoriale, in un settore fondamentale per la salute di tutti, ben sapendo che Davide non si limiterà a facili slogan, ma sarà catalizzatore di esperienze e costruttore di soluzioni”.