De Luca: 'Mezzi gratis solo agli studenti vaccinati'

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca annuncia di voler garantire l’abbonamento gratuito ai mezzi pubblici solo agli studenti vaccinati e scatena la protesta del Movimento 5 Stelle. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il Governatore ha sottolineato che la popolazione campana deve ancora fare uno sforzo, specie nella fascia più giovane: 'I ragazzi che hanno aderito alla campagna di vaccinazione sono 304mila, circa il 60%, ma vi sono già 200mila giovani che non hanno aderito ed è un problema serio. Dobbiamo fare uno sforzo in più. La prima dose – prosegue De Luca – è stata somministrata a 282mila ragazze e ragazzi, una buona percentuale, ma la cosa importante è che hanno fatto la seconda dose quasi 200mila giovani. Vi chiedo di darci una mano a completare l’immunizzazione della popolazione studentesca se vogliamo stare tranquilli'.Da qui la proposta del presidente della Regione: “L’abbonamento gratuito ai mezzi del trasporto pubblico che la Campania dà agli studenti verrà dato solo a chi è vaccinato. Chi non è vaccinato è libero di non essere vaccinato, finché non arriva l’obbligo, ma non godrà di questo beneficio'.