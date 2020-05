Decreto scuola, studenti in piazza oggi a Modena

'In concomitanza con la discussione in Senato del Decreto Scuola del Ministro dell’IstruzioneAzzolina, gli studenti di Modena sentono l’esigenza di scendere in Piazza, visto il mancato ascoltodi qualsiasi richiesta proveniente dal mondo di chi la scuola la vive, dalle associazioni cherappresentano presidi e insegnanti alle organizzazioni giovanili e studentesche. Con un atto di democrazia, previa autorizzazione della Questura di Modena, gli studenti si raccoglieranno il 21 Maggio in Piazza Mazzini a Modena, alle ore 16'Ad annunciarlo Movimento 21 maggio, nato - affermano Andrea BernagozziMarcoGhini e Filippo Montorsi. 'Il movimento - affermano - nasce da una spontanea necessità da parte degli studenti di uscire dai social, dove non sono stati ascoltati dal Ministero.L’obiettivo della manifestazione sarà portare alle orecchie e agli occhi della cittadinanza il ruolo el’importanza di una categoria fondamentale come quella degli studenti, che da tempo segnalano gliinnumerevoli errori del ministero.Ricorderemo al ministero che un milione e seicentomila famiglie (su otto milioni) che non hannopotuto accedere alla didattica a distanza.Ricorderemo che ancora oggi manca una regolamentazione della didattica a distanza.Ricorderemo gli studenti BES e DSA che non hanno avuto il supporto di cui ancora oggi avrebberonecessità.Ricorderemo al Ministro che si occupa di Futuro, e non è accettabile una comunicazione lenta osbagliata per tematiche importanti come maturità e bocciature.Consegneremo le nostre penne al comune visto che il Ministero pensa che la scuola sia solo il luogoin cui si fa scuola e quindi “basta” un computer.Canteremo Notte prima degli Esami, perché noi la maturità la vorremmo fare, e avremmo volutoche fosse un momento magico come più volte ha detto Azzolina, ma senza delle reali linee guidachiare su come farla in sicurezza all’interno degli istituti, e con la struttura dell’orale di maturitàdefinita male e il 21 Maggio, pensiamo che il nostro diritto di sostenere l’esame di fine percorso inmodo giusto ed equo non è stato rispettato e ad oggi l’unica cosa certa è che non vi è certezza né peril nostro presente di studenti né per il nostro futuro'