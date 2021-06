'Degrado stazione piccola. E nessuna soluzione per Gigetto'

'Lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la Stazione Piccola di Modena è lo specchio della incompetenza della amministrazione comunale che sta generando una eterna situazione di stallo in città. Questa realtà del resto si inserisce sul generale e irrisolto tema della viabilità dell'area, congestionata dalla incapacità di trovare soluzioni definitive che consentono di non bloccare il traffico che interseca la linea ferroviaria Gigetto'. Così in una nota il senatore Lega Stefano Corti e il commissario cittadino Luca Bagnoli.'Il sottopasso che dovrebbe collegare via Morane con via Gobetti e che dovrebbe snellire la circolazione, dopo essere stato proposto dalla Lega, è stato annunciato dalla amministrazione comunale, ma i tempi di realizzazione sono ancora incerti - affermano Corti e Bagnoli -. E così una delle zone più caratteristiche della città è lasciata in balia di se stessa mentre la giunta Muzzarelli continua col teatrino degli annunci e dei solo apparenti percorsi partecipativi'.