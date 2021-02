Di Battista fa il grillino, lezione di dignità: 'Io voto no a Draghi'

“Io non ho mai detto in vita mia votate in un determinato modo, posso dire come voterò io e voterò ‘no’. Non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso”. Così Alessandro Di Battista durante un’intervista Facebook ad Andrea Scanzi. Un sussulto di dignità da parte di una delle anime più forti del Movimento 5 Stelle.

“Non dimentico quello che Draghi ha fatto politicamente, anche se per tutti ormai è diventato un salvatore o un apostolo, con la stagione di privatizzazione di cui è stato l’artefice ha aumentato il gap tra i ricchi e i poveri - aggiunge Di Battista -. Ora tutti dicono che Draghi è bravo perchè serve un’opposizione, su Draghi sono tutti prostrati. Se tutti i poteri e partiti politici esaltano il personaggio qualche dubbio me lo pongo. Credo tuttavia che anche il quesito dell’astensione sia una soluzione possibile. Mi darebbe molto fastidio vedere ministri del Movimento 5 Stelle sedersi accanto a ministri di Forza Italia. Mi auguro che questa scelta non si farà, in caso contrario rifletterò su quello che dovrò fare io”, conclude Di Battista secondo il quale “stare al governo con Tajani e Gelmini… può essere controproducente. Meglio astenersi“.