Dimissioni Draghi, Bonaccini ora veste i panni di statista

Una foto col presidente Draghie un commento che stronca centrodestra e 5 Stelle. Il presidente della Regione Emilia Romagna sceglie di intervenire su Facebook per commentare le dimissioni del premier.Veste i panni di statista Bonaccini e parla di 'irresponsabilità nei confronti del Paese'.'Ha prevalso l'irresponsabilità nei confronti del Paese. L'errore madornale dei 5Stelle di aprire una crisi al buio ha trovato oggi una risposta ancor più irresponsabile da parte di Lega e Forza Italia: sfiduciare Mario Draghi significa lasciare senza governo il Paese e senza risposte gli italiani. Inascoltati gli appelli del Quirinale, di tanti amministratori locali, dei sindaci, delle rappresentanze economiche e sociali, del Terzo settore e dell'associazionismo. Con l'idea di lucrare qualche voto in più sulla pelle dell'Italia - chiude Bonaccini -. Ne renderanno conto agli italiani'.E nei commenti c'è chi auspica in una promozione dello stesso Bonaccini: 'Adesso presidente tocca a te diventare il capo del governo dai mo...'

