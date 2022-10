Dimissioni Schlein, Taruffi nuovo assessore in Emilia Romagna

Ridefinita la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, dopo le dimissioni della vicepresidente Elly Schlein, eletta alla Camera dei Deputati, formalizzate ieri pomeriggio.Nel decreto firmato questa mattina dal presidente Stefano Bonaccini si prende atto delle dimissioni di Schlein e si procede all’integrazione e alla riassegnazione di alcune deleghe.Il capogruppo di ‘Emilia-Romagna coraggiosa, ecologista, progressista’, Igor Taruffi, lista in cui era stata eletta anche Schlein, è il nuovo assessore regionale a “Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne '.Nuova vicepresidente della Regione è Irene Priolo, assessore che aggiunge le deleghe su 'Transizione ecologica e contrasto al cambiamento climatico” a “Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile”, che già deteneva.All’assessora Barbara Lori va la delega alla Casa, cioè la programmazione e gestione delle politiche abitative, nonché quella alla “Cooperazione internazionale allo sviluppo”, che si uniscono a “Programmazione territoriale, Edilizia, Parchi e forestazione, Pari opportunità”.All’assessore Paolo Calvano va la delega ai Rapporti con la Ue (rapporti istituzionali con gli organi dell’Unione Europea, cooperazione europea, Emiliano-romagnoli nel mondo, Legge comunitaria), che si aggiunge alle confermate “Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale”.All’assessore Vincenzo Colla (“Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione”) va anche la delega alle Relazioni internazionali.'Ringrazio Elly Schlein per il lavoro fatto insieme - afferma il presidente Bonaccini -, sono stati due anni e mezzo di grandissimo impegno: dall’emergenza Covid a quella energetica, dalla stesura del Patto per il Lavoro e per il Clima all’accoglienza dei profughi ucraini dopo lo scoppio della guerra, passando per le misure per l’infanzia e quelle per fronteggiare l’emergenza abitativa.A Elly mando un forte abbraccio e, anche a nome di tutta la Giunta, le faccio i migliori auguri per la nuova avventura in Parlamento. A poche ore dalle sue dimissioni ho ritenuto di provvedere immediatamente alla nomina di un nuovo assessore e a riassegnare le deleghe, perché il lavoro che stiamo facendo non ammette una pausa e voglio assicurare il massimo di impegno e continuità ai progetti in corso. Irene Priolo sarà dunque la nuova vicepresidente della Giunta, riunendo le deleghe per la transizione ecologica e il contrasto al cambiamento climatico a quelle all’ambiente, alla difesa del suolo e alla Protezione civile. Mentre Igor Taruffi, cui do il benvenuto in Giunta, sarà il nuovo assessore al welfare e alle politiche giovanili, oltre che alla montagna e alle aree interne. Infine, ho chiesto a Barbara Lori di assommare alle sue deleghe anche quella alle politiche abitative, in coerenza con la materia edilizia e della pianificazione territoriale che sta gestendo, e a Paolo Calvano e Vicenzo Colla di seguire, rispettivamente, Rapporti con la Ue e Relazioni internazionali in coerenza con le deleghe già assegnate loro'.