Disastro porta a porta, Lega: 'Proponiamo i cassonetti intelligenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













, insieme ai suoi vice'Nell’incontro avuto in Comune, tra la Lega e gli assessori Filippi e Lucà Morandi, incontro dal quale è passato quasi un semestre, avevamo proposto in maniera alternativa, un controllo dei vari quartieri, con l’istituzione di commissioni ad hoc, per sensibilizzare e verificare la corretta applicazione del nuovo sistema, da parte di tutti gli attori interessati. Di tale richiesta non vi è più traccia e non è stata approfondita dall’amministrazione comunale - continuano gli esponenti del Carroccio -.Nel dettaglio è stato suggerito di costituire specifiche commissioni tematiche presso ogni quartiere (per altro contemplate dallo Statuto), di cui potrebbe fare parte anche il delegato di quartiere di Hera, in modo da affrontare le problematiche presenti in ogni territorio e per avere un organismo di prossimità locale a disposizione dei cittadini'.'Durante quell’incontro sono state sollevate obiezioni relative alla modalità di ‘partenza’ del sistema porta a porta, ma sono state esposte proposte specifiche di efficientamento del servizio, per ottemperare alle mancanze, che dopo sei mesi, sono davanti gli occhi di tutti i cittadini modenesi. Del resto è nell’interesse di tutti proporre soluzioni concrete, per risolvere questo problema che oggi è ancora gestibile, e prima che la città possa essere inondata da rifiuti di ogni genere, quando verrà imposto il sistema di raccolta a tutti i quartieri.

Forti delle centinaia di firme raccolte e tenuto conto delle lamentele di tanti cittadini proponiamo una soluzione pratica e alternativa, che a nostro avviso, considerando il successo che ha ottenuto, può risolvere tutte le problematiche di gestione della raccolta porta a porta - aggiungono Bedostri, Mirabelli e Mazzacurati -. Infatti, l’installazione del cassonetto intelligente, già presente in altre regioni, ha un eccellente risultato in termini di raccolta differenziata, mantiene la zona interessata pulita, con notevole risparmio legato alla gestione dell’azienda che si occupa della raccolta'.



'Un esempio su tutti è il Trentino Alto Adige, zona che è all’apice delle classifiche per la raccolta differenziata da anni. Per chiarire un passaggio, che siamo disponibili ad ampliare in un incontro ufficiale con l’amministrazione comunale, ci sarebbe un rinnovo dal punto di vista tecnologico dell’intero sistema di raccolta. L’idea è di avere a disposizione mezzi e cassonetti intelligenti, capaci di comunicare in tempo reale i dati su quanto conferito. Ma la novità che coinvolge più direttamente i cittadini è appunto il passaggio alla raccolta “di prossimità”. È un sistema già utilizzato per la carta e per la plastica, ma in prospettiva esteso anche a secco e umido. Sono abbandonati i secchielli e i contenitori, con notevoli risparmi economici attraverso delle sinergie, per utilizzare al meglio il personale dedicato. I vari operatori non saranno più costretti a raccogliere a mano i secchielli. Nel tempo, questo movimento causa loro infortuni o problemi fisici, come dimostrano le statistiche, ed il personale in più può essere usato per altri servizi di pulizia. Lo svuotamento del cassonetto intelligente avviene attraverso un braccio meccanico computerizzato: una sorta di gru montata sul retro dei nuovi mezzi. In un minuto, senza bisogno di altri operatori rispetto all’autista, il cassonetto viene sollevato, svuotato e riposizionato, senza nessun intervento manuale e senza spargimento di rifiuti. Sotto ai cassonetti c’è un piccolo contenitore che raccoglie i liquidi, eliminando l’inquinamento ambientale. Inoltre, visto l’errore, su cui attualmente si persevera, ogni famiglia avrà una o due tessere, con le quali potrà aprire e utilizzare i nuovi cassonetti nella propria isola ecologica, 24 ore su 24, senza l’esigenza di attendere i giorni della raccolta. E la doppia tessera farà riferimento sempre allo stesso codice utente, titolare della ‘bolletta’. Spesso, ci si accusa di non proporre, ma solo criticare, realtà non vera. L’interesse verso il rispetto dell’ambiente e la necessità di ridurre la Tari, sono una nostra prerogativa politica e pratica, nei confronti della comunità locale. In questo caso la Lega di Modena propone una soluzione pratica, ad un problema che sicuramente diventerà ingestibile, nel caso in cui non venissimo ascoltati da parte dell’attuale Amministrazione Comunale'.