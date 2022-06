Draghi a Kiev con Macron e Scholz: 'Avete il mondo dalla vostra parte'

Avete il mondo dalla vostra parte. Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi a margine della visita a Irpin, sobborgo di Kiev, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, al cancelliere tedesco Olaf Scholz, al presidente della Romania Klaus Iohannis, e al sindaco di Irpin Oleh Bondar. 'Molto di ciò che mi hanno detto riguarda la ricostruzione. Parole di dolore, di speranza ma anche di ciò che vorranno fare in futuro. Ricostruiremo tutto. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini di infanzia. Tutto verrà ricostruito. Hanno già iniziato - ha spiegato il presidente del Consiglio, come riporta Agenzia Nova -. hanno un sistema digitale per cui ogni luogo che è stato distrutto è ora nel sistema. Sanno esattamente dove sono i siti che devono essere ricostruiti. Ogni famiglia ha una app dove fa la descrizione di quello che è successo, e sono già a uno stato molto avanzato'.Gli 'europei' sono saldamente al fianco dell’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto afferma su Twitter il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Nel messaggio sul social, il capo del governo federale esprime a Zelensky la propria gratitudine per aver accettato l’invito a partecipare al vertice del G7, in programma al castello di Elmau in Baviera dal 26 al 28 giugno. La Germania esercita, infatti, la presidenza i turno del gruppo. Scholz ringrazia poi Zelensky 'per l’accoglienza a Kiev' con Draghi, Macron e Iohannis, nonché 'per la discussione aperta'. Infine, nel rivolgersi agli ucraini e al loro presidente, il cancelliere afferma: 'Noi europei siamo saldamente al vostro fianco'.Scendendo dal treno che li ha portati a Kiev, il presidente francese ha dichiarato che 'portiamo in Ucraina un messaggio di unità europea. Con i miei omologhi incontreremo il presidente Zelensky per poi recarci in un luogo di guerra dove sono stati commessi dei massacri e condurre i colloqui che sono previsti', ha affermato Macron. 'Le prossime settimane saranno molto difficili', ha aggiunto.'Il viaggio a Kiev del presidente del Consiglio Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz non avvicina l’Ucraina alla pace'. Ha parallelamente scritto su Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev. 'Gli intenditori europei di rane, fegato e pasta amano visitare Kiev. I benefici sono nulli. Hanno promesso nuovamente l’ingresso nell’Ue e dei vecchi obici', ha scritto Medvedev. 'Questo non avvicina l’Ucraina alla pace. Il tempo stringe'.