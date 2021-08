'Durata protezione inferiore al previsto: servirà terza dose per tutti'

“È probabile che tutta la popolazione avrà bisogno di un richiamo del vaccino contro il covid”. Lo ha dichiarato Anthony Fauci alla Cbs. A colloquio con l’emittente radiotelevisiva statunitense di New York, il direttore dell’Istituto per le malattie infettive Usa e massimo esperto dell’amministrazione Biden sulla pandemia ha tenuto a precisare che “il richiamo non sarà solo per i soggetti più fragili, per i quali, la decisione è imminente”.Fauci ha poi spiegato che “gli esperti monitorano in tempo reale i dati sull’immunità accordata dai vaccini già somministrati” ed ha usato l’espressione “letteralmente con cadenza settimanale“, osservandone cioè la durata in gruppi di popolazione diversi per età, sesso e salute.Anthony Fauci ha infine ribadito che “è probabile un richiamo vaccinale, ad un certo punto in futuro e, d’altronde, in certi casi stiamo già vedendo indicazioni di una diminuzione nel tempo della protezione“, ha concluso.