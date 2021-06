E dopo il rimprovero di Bassetti, il ministro Speranza si vaccina

'Grazie al mio Medico di famiglia che oggi, nel suo studio, mi ha somministrato la prima dose di vaccino'. Così il ministro Speranza, in un post su Facebook delle 19.30, ha annunciato l'avvenuta vaccinazione. Ricordiamo che proprio questa mattina Speranza era stato duramente attaccato da Bassetti per il suo non essersi ancora sottoposto al trattamento sanitario.'Mi pare che come età rientri in quella fascia di popolazione che doveva vaccinarsi e poi doveva dare l'esempio con AstraZeneca, che i suoi tecnici avevano tanto raccomandato. Un ministro della Salute che non si vaccina durante la più grande campagna vaccinale della storia è allucinante e forse dovrebbe dimettersi' - aveva detto Bassetti.