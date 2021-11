E il Governo vuol mantenere obbligo green pass fino all'estate 2022

Il piano del Governo è ormai chiaro: estendere l'obbligo del green pass fino all’estate 2022, riaprire tutti gli hub regionali e procedere con terza dose e vaccino ai bambini. Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, sembra ormai scontato che lo stato di emergenza venga prorogato fino al 31 marzo, con l'intenzione di procedere con l'obbligo del passaporto verde sui luoghi di lavoro fino all'estate. L’ultima proroga scade il 31 dicembre e dovrà quindi essere rinnovata e lo stato di emergenza dovrà continuare. Ai governatori è già stato chiesto di riaprire gli hub che erano stati chiusi e a coinvolgere i medici di base. Figliuolo ha chiesto di 'garantire la possibilità aggiuntiva di accedere alla vaccinazione direttamente presso gli hub vaccinali senza prenotazione', mentre medici e pediatri dovranno 'ricorrere in modo sistematico alla chiamata attiva, procedendo alla prenotazione dei soggetti interessati alla dose booster' occupandosi anche degli under 12 quando l’Ema dirà che si può fare.Parallelamente continua la stretta sulle manifestazioni contro il lasciapassare.'Le manifestazioni dei no green pass, sono difficilmente comprensibili, al limite dell'ingiustificabile' - ha detto ieri Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite a 'Mezz'ora in più' su Rai3. 'Dopo una fase di solidarietà espressa a livello nazionale, c'è stata una sorta di malessere sociale anche motivato da profondo disagio economico che è cresciuto, però le manifestazioni le trovo difficilmente comprensibili per non dire al limite dell'ingiustificabile soprattutto quando poi sfociano nelle violenze che qualche volta le hanno connotate. Di fatto tutto quello che è stato fatto in questo Paese è stato cercare di offrire le migliori condizioni di protezione e abbiamo la situazione più favorevole d'Europa esattamente per vaccini, mantenimento delle mascherine, Green pass sono stati tre pilastri fondamentali'.