'E mentre infuria la campagna elettorale, il 'decreto trasparenza' aggiunge burocrazia'

'Nel pieno di questa calda estate e dell’inizio di una campagna elettorale che si prospetta infuocata per le varie cordate “contro”, quasi in sordina il 29 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 104/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti. Leggere il decreto e decifrarne i contenuti è un’impresa degna di un coraggioso scalatore di impervi sentieri di montagna, provare ad applicarlo è una prova da escursionisti temerari che partono per affrontare un ghiacciaio con condizioni meteo proibitive. Meglio fermarsi e attendere che il tempo migliori… Gli imprenditori tuttavia non possono fermarsi perché il decreto entra in vigore il 13 agosto, e nemmeno possono fermarsi consulenti del lavoro e associazioni di categoria che freneticamente devono trovare soluzioni perché la violazione delle nuove indecifrabili regole comporta l’applicazione di sanzioni amministrative'.'Il decreto porta la suggestiva denominazione di “decreto trasparenza” con quella forma di “pubblicità ingannevole” a cui ci ha abituati il nostro legislatore. Le disposizioni riguardano una serie di informazioni che devono essere fornite ai lavoratori al momento dell’assunzione o successivamente che normalmente le aziende italiane danno nel contratto individuale di lavoro e attraverso un semplice richiamo alle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. Insomma, un adempimento burocratico che va a gravare su lavoratori e imprese e che si rivela del tutto inutile in un contesto come quello italiano dove la contrattazione collettiva è ben presente e disciplina già ogni singolo aspetto dei rapporti di lavoro - continua Rossini -. E viene da chiedersi dove era la politica quando è stata approvata la direttiva UE: c’è stato qualcuno che ha alzato la mano per evidenziare che la normativa nel nostro paese avrebbe causato solo l’ennesimo inutile adempimento burocratico sulle spalle delle imprese? E la normativa di attuazione chi l’ha scritta? Qualcuno si assumerà la responsabilità di avere redatto un testo legislativo totalmente avulso dalla realtà italiana? I cittadini avranno poco tempo per seguire i dibattiti televisivi “contro”… saranno impegnati a risolvere i grattacapi imposti da un legislatore che non ha nessuna intenzione di aiutare a risolvere i problemi, ma sembra quasi accanirsi nel crearli. E saranno loro a dover fare qualcosa per le loro imprese e per le loro famiglie, da soli e a mani nude. Come sempre'.