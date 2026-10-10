'Questa notte è deceduta la dottoressa Italia Fortunati, Prefetto di Modena dal 2 novembre 1999 al 9 gennaio 2006'. A darne notizia la Prefettura di Modena.
I funerali si terranno lunedì 12 ottobre, alle 15,30, presso la Chiesa di San Pietro a Modena. La camera ardente sarà aperta a partire dalle 16 di oggi presso la Casa funeraria Terracielo
E' stata una delle prime donne in Italia a raggiungere i vertici dell'Amministrazione Civile dell'Interno e a guidare una Prefettura. Laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti alla Federico II di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 1970, Dalla Prefettura di Isernia era stata trasferita a quella di Caserta ed infine, dal maggio 1972, a quella di Napoli dove è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto. In quest’ultima sede ha ricoperto varie funzioni tra le quali Vice Capo di Gabinetto, Capo di Gabinetto e Vice Prefetto Vicario. svolgendo incarichi di gestione commissariale, quali quello presso il Comune di Torre Annunziata, nonchè compiti di particolare riservatezza e delicatezza connessi alla lotta alla criminalità organizzata. Nominata Prefetto nel 1993, ha proseguito a svolgere l’attività a Napoli con la funzione di Vice Commissario di Governo, nonchè di Vice Presidente del Comitato Organizzatore del G7 e di Vice Commissario per l’emergenza rifiuti. Dal luglio 1995 al novembre 1997 è stata Prefetto di Piacenza, dal 1997 al 1999 Commissario del Governo per la Regione Campania, per poi approdare a Modena, con un lungo incarico prefettizio. Città nella quale ha scelto di continuare e a vivere e dove ha continuato a seguire e a partecipare agli eventi delle istituzioni dello Stato.
Dopo aver ricoperto ruoli cruciali a Napoli e Piacenza, è stata nominata Prefetto di Modena, guidando la rappresentanza dello Stato dal 2 novembre 1999 fino al gennaio 2006.
E' morta Italia Fortunati, già Prefetto di Modena
Ha svolto il proprio incarico dal 1999 al 2006. I funerali si terranno lunedì 12 ottobre
'Questa notte è deceduta la dottoressa Italia Fortunati, Prefetto di Modena dal 2 novembre 1999 al 9 gennaio 2006'. A darne notizia la Prefettura di Modena.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto
Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari
Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono
Modena, assalto al supermercato e dinamiche da branco: 'Dobbiamo capire cosa porta un ragazzo a quel punto'Articoli Recenti
Affitti brevi, la Corte costituzionale bacchetta la Regione e corregge la legge: da rivedere due articoli chiave
'Scandalo Amo, Lenzini almeno aspetti che il Gip accolga la richiesta di archiviazione, prima di festeggiare'
Sanità modenese, dopo il voltafaccia dei chirurghi anche il Pd va in soccorso di Altini: 'Bene aggregazione Sassuolo-Scandiano'
Carcere e comunità, a Modena confronto promosso dal Pd su sovraffollamento, diritti e reinserimento