E' morta Italia Fortunati, già Prefetto di Modena

'Questa notte è deceduta la dottoressa Italia Fortunati, Prefetto di Modena dal 2 novembre 1999 al 9 gennaio 2006'. A darne notizia la Prefettura di Modena.

I funerali si terranno lunedì 12 ottobre, alle 15,30, presso la Chiesa di San Pietro a Modena. La camera ardente sarà aperta a partire dalle 16 di oggi presso la Casa funeraria Terracielo



E' stata una delle prime donne in Italia a raggiungere i vertici dell'Amministrazione Civile dell'Interno e a guidare una Prefettura. Laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti alla Federico II di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 1970, Dalla Prefettura di Isernia era stata trasferita a quella di Caserta ed infine, dal maggio 1972, a quella di Napoli dove è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto. In quest’ultima sede ha ricoperto varie funzioni tra le quali Vice Capo di Gabinetto, Capo di Gabinetto e Vice Prefetto Vicario. svolgendo incarichi di gestione commissariale, quali quello presso il Comune di Torre Annunziata, nonchè compiti di particolare riservatezza e delicatezza connessi alla lotta alla criminalità organizzata. Nominata Prefetto nel 1993, ha proseguito a svolgere l’attività a Napoli con la funzione di Vice Commissario di Governo, nonchè di Vice Presidente del Comitato Organizzatore del G7 e di Vice Commissario per l’emergenza rifiuti. Dal luglio 1995 al novembre 1997 è stata Prefetto di Piacenza, dal 1997 al 1999 Commissario del Governo per la Regione Campania, per poi approdare a Modena, con un lungo incarico prefettizio. Città nella quale ha scelto di continuare e a vivere e dove ha continuato a seguire e a partecipare agli eventi delle istituzioni dello Stato.



Dopo aver ricoperto ruoli cruciali a Napoli e Piacenza, è stata nominata Prefetto di Modena, guidando la rappresentanza dello Stato dal 2 novembre 1999 fino al gennaio 2006.

