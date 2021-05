'Nelle Cra visite solo se vaccinati o con tampone negativo'

L'Rt sta gia' risalendo ma l'Emilia-Romagna restera' con ogni probabilita' ancora per almeno un'altra settimana in zona gialla. Si tratta, spiega l'assessore regionale alla Sanita' Raffaele Donini, di una 'una crescita non esponenziale quindi siamo ancora sotto il livello di guardia'.Il numero di contagi ogni 100.000 abitanti sono 118,83, quindi 'lontani dalla soglia dei 250 casi ogni 100.000 e si stanno alleggerendo i reparti', ricorda ancora Donini, oggi in conferenza stampa sulla campagna vaccinale. Certo, aumentano i contagi in particolare dei piu' giovani: questo dato, conferma ancora l'assessore, 'risente di alcuni focolai in eta' scolastica che si sono verificati nelle ultime due settimane'. Per quanto riguarda infine le varianti, il ceppo originario 'e' stato completamente sostituito, abbiamo il 93% di variante inglese e 7% di brasiliana'.Per le visite nelle Cra 'deve essere vaccinato l'utente, meglio anche il parente'. Ma se quest'ultimo non lo e', dovra' esibire all'ingresso della struttura un tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore o dovra' dimostrare di guarito al Covid negli ultimi tre mesi. Sono le regole per la ripresa delle visite delle Cra, cosi' come le spiega l'assessore regionale alla Sanita' Raffaele Donini, dopo un incontro dedicato proprio a questo argomento. 'L'incontro andato bene', riferisce Donini in conferenza stampa. Le visite 'gia' in parte hanno cominciato ad esserci, perche' molti sono vaccinati. Finalmente si procede uniformemente'.A fine mese saranno pero' attivi anche gli hub aziendali, luoghi di lavoro pubblici o privati che 'diventeranno parte integrante della nostra rete di centri vaccinali', sottolinea Donini, anche se il personale sara' gestito direttamente dall'impresa. In pratica potranno ricevere il vaccino nelle aziende non solo gli addetti di quella azienda, ma anche di altri luoghi di lavoro. 'Non possiamo permetterci la dispersione- chiosa Donini- prenderemo in esame centri che possano somministrare circa 500 vaccini al giorno. Abbiamo gia' proposte in tal senso, penso che anche il mondo del trasporto si stia muovendo in questa direzione. L'importante e' che questi centri siano aperti, almeno fino a luglio-agosto e garantire anche ambiti di filiera o di territorio'