Ecco il Decreto Aiuti Bis da 15 miliardi, 100 milioni anche per gli autonomi

“INTERVENTO DI PROPORZIONI STRAORDINARIE”

“PASSI AVANTI PER LA PROTEZIONE DI LAVORATORI, PENSIONATI, FAMIGLIE”

100 MILIONI DI EURO PER GLI AUTONOMI

AUMENTATO IL BONUS PSICOLOGO

BONUS TRASPORTI

INDENNITÀ ANCHE PER I LAVORATORI SPORTIVI

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Aiuti Bis, “un provvedimento condiviso con l’opposizione”, ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi.Il decreto aiuti bis è un intervento di “proporzioni straordinarie”, dice Draghi in conferenza stampa. “Il decreto aiuti bis è stato condiviso con le parti sociali e con i partiti della maggioranza e dell’opposizione”.“Nel Decreto Legge Aiuti approvato dal Consiglio dei Ministri sono contenuti alcuni interventi proposti dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a sostegno dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie. “Si tratta di misure che hanno l’obiettivo – spiega il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando – di allargare i sistemi di protezione sociale a fronte dell’aumento dell’inflazione e dei costi dell’energia.Su proposta del Ministro Orlando con 100 milioni di euro viene rifinanziato il Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi.Le risorse stanziateil bonus psicologi passano da 10 a 15 milioni di euro per l’anno 2022.Con 101 milioni di euro di finanziamento aggiuntivo aumenta il Fondo per il Bonus Trasporti, che sarà disponibile a partire dal prossimo mese di Settembre per i lavoratori, gli studenti, i pensionati con un contributo massimo di 60 euro per abbonamenti al Tpl mensili o annuali.Viene riconosciuta l’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori sportivi e nei confronti di quei lavoratori dipendenti che – pur percettori di reddito inferiore ai 35 mila euro – nei primi sei mesi dell’anno non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) coperti solo figurativamente dall’INPS. A questi lavoratori l’indennità è riconosciuta in via automatica, previa autodichiarazione, nella retribuzione che sarà erogata nel mese di ottobre.È in corso di verifica tecnica la proposta avanzata dal ministro Orlando di estendere il Bonus di 200 euro ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca e ai lavoratori in pensione a decorrere dal 1 Luglio di quest’anno. Per sostenere l’Ex-Ilva scongiurando i rischi di uno stop alla produzione viene previsto un aumento di capitale di un miliardo di euro.