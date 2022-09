Elezioni politiche: dibattito pubblico con i candidati alla Sacca

E' il primo e uno dei pochi confronti pubblici tra candidati delle diverse forze politiche organizzato in città in vista delle prossime elezioni politiche. Organizzato direttamente da un gruppo di residenti riuniti nel Comitato Rione Sacca, si terrà a partire dalle ore 20.30 presso la Polisportiva Sacca. Ambiente, energia e lavoro i temi su cui si confronteranno i candidati in rappresentanza delle rispettive forze politiche e schieramenti.Stando alle conferme delle presenze dei candidati riferite dagli organizzatori, parteciperanno, per Azione Italia Viva Calenda, Claudio Prandi, per Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, per forza Italia Valentino Valentini, per Italexit Maria Gandini, per Italia Sovrana e Popolare Stefano Longagnani, per la Lega Guglielmo Golinelli, per il Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, per Noi moderati nel centro-destra Francesco Coppi, per il PD Simona Lembi, per Unione Popolare Elena Govoni