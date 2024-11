Elezioni regionali: Elena Ugolini chiude campagna con Zaia e Fabbri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Mi dicono che tanti emiliano-romagnoli apprezzano l’amministrazione del Veneto ma oggi sono qui per sostenere Elena Ugolini. È la persona giusta per cambiare il governo dell’Emilia-Romagna” - afferma Zaia durante l’incontro organizzato per parlare delle sfide del futuro del mondo agricolo.

Ma è stata l’occasione anche per parlare della manutenzione del territorio e Zaia ricorda “i drammatici episodi di quando fui eletto per la prima volta a governatore del Veneto, quando Vicenza andò sott’acqua. Non appena insediato feci fare uno studio da parte dei più esperti perché programmassimo gli interventi e le opere per governare le acque. Un piano di 2.7 miliardi che abbiamo portato a termine e che difende le città venete dall’acqua”.

Un piano, quello veneto, che è il medesimo che Elena Ugolini propone per l’Emilia-Romagna. “Metterò a dialogare i più importanti esperti del settore per studiare cosa non è stato fatto e di cosa abbiamo bisogno. Nel frattempo, però, dovremo investire tutte le risorse economiche e umane possibili per garantire una pulizia degli argini e dei corsi d’acqua straordinaria”.



La giornata di Ugolini è poi proseguita sempre sul tema alluvione e gestione del territorio.



Prima a Faenza sul fiume Montone dove ha denunciato con un video la situazione che vivono i cittadini che abitano lì intorno. “Non si vede più nemmeno il letto del fiume Montone da quanti alberi e sterpaglie ci sono. È incredibile la situazione: qui sono decenni che il Pd non ordina di togliere alberi e ora De Pascale racconta che farà tutto e di più. Ma con quale coraggio?“.



Dopo, nel pomeriggio, la candidata civica si è recata nella Val di Zena. Precisamente al Farneto ha incontrato un gruppo di persone, tra cui il comitato della Val di Zena. “Torno qui oggi perché c’ero quando l’acqua ha invaso le case delle persone e insieme a loro ho fatto proposte concrete e realizzabili nell’immediato. Il cambio di passo che dobbiamo fare sul dissesto idrogeologico deve ripartire da qui. Se i Verdi andranno al governo della Regione, sarà tutto ancora più in pericolo. I Verdi sono contro la pulizia degli argini e degli alvei dei fiumi, la costruzione di opere e il dragaggio dei fiumi: la nostra regione non può permetterselo” conclude Elena Ugolini.



A Ferrara, infine, la serata conclusiva, aperta dal sindaco Alan Fabbri, che ha ritratto il percorso che ha avuto Elena Ugolini in questa campagna elettorale. “Ha girato tanto e incontrato una marea di persone. È la persona giusta, esperta e con visione alla quale affidare la nostra Regione. Il sistema autoreferenziale e chiuso in se stesso del PD è arrivato il momento di metterlo alla porta e cambiare passo”.



Elena Ugolini è intervenuta nuovamente sulle vicende legate al dissesto idrogeologico. “La Regione ha comunicato ai cittadini della Val di Zena che non può intervenire nelle aree adiacenti ai fiumi perché zone tutelate dalle norme previste per le “aree parco”. Ma la realtà è diversa: la normativa regionale spiega che di fronte a urgenze e casi straordinari si può derogare dalle regole previste per le aree parco. È quindi solamente ideologia, una pericolosa ideologia”. Moderati da Alberto Bortolotti, sono poi intervenuti Alessandro Balboni per Fratelli d’Italia, l’on. Davide Bergamini (Lega), Diletta D’Andrea (Forza Italia) e Chiara Cavicchi, referente per la lista civica.