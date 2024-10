'La sinistra al governo della Regione si è seduta, serve rinnovamento'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Presentiamo una squadra forte, efficace e competente che rappresenta al meglio tutto il territorio provinciale ed è stata molto apprezzata dai vertici nazionali del partito' - ha affermato Barcaiuolo che ha voluto sottolineare come quella di Fratelli d'Italia 'sia l'unica lista che presenta due consiglieri regionali uscenti'.

Il riferimento è a Luca Cuoghi e Simone Pelloni, ex Lega, lasciata per aderire a Rete Civica. A completare la lista degli uomini, Daniele Iseppi, già Vicesindaco a Pavullo ed attuale capogruppo in Consiglio Comunale nel comune montano. Per la squadra delle donne candidate, oltre ad Annalisa Arletti e l'ultima ufficializzata Marzia Marotta, ci sono Monica Malaguti, già assessore e ora consigliere a Finale Emilia e Cristiana Nocetti, attuale capogruppo a Castelvetro con una esperienza amministrativa e di governo in Comune a Sassuolo, come assessore nella giunta Caselli.







A nostra domanda sul risultato potenzialmente atteso per Fratelli d'Italia in Regione, il senatore Malan non si sbilancia: 'Puntiamo a confermare la crescita di Fratelli d'Italia a livello nazionale e ad un cambio di governo di una regione che vanta sicuramente grandi eccellenze e primati in tanti campi ma governata da una sinistra che si è seduta e che ha mostrato forti carenze, per non dire immobilismo, in altrettanti campi.



Quello della difesa del territorio è evidente. E' evidente il bisogno di rinnovamento' - ha affermato Malan.



Concetto ribadito da Barcaiuolo: 'Anche sul fronte della sanità l'Emilia-Romagna, le cui eccellenze esistono non grazie ma nonostante il governo della Regione, ha rischiato il commissariamento e le carenze sono evidenti come non mai. Una politica che oggi non garantisce più i servizi, che ha tagliato i presidi ospedalieri e sanitari nelle aree periferiche, e ha chiuso i punti nascita. Sul rischio idrogeologico il fallimento è evidente. Nel passato così come oggi con la grave responsabilità di non avere speso nemmeno i soldi stanziati dal governo. Per questo. e non solo. ci sono le condizioni per cambiare davvero, dando fiducia a candidati forti, rappresentativi con esperienza e capacità di tutto il territorio'.



Gi.Ga.