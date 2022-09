Elezioni regionali in Sicilia, Schifani è il nuovo governatore

Renato Schifani con circa il 43% dei consensi è il nuovo presidente della Regione Sicilia. Secondo è Cateno De Luca, di Sicilia Vera, staccato con poco meno del 25%. Seguono l'eurodeputata del Pd Caterina Chinnici, candidata del centrosinistra, col 16%, e Nuccio Di Paola, del M5s, con poco più del 15%. Il Pd quindi finisce addirittura terzo nella competizione siciliana. I dati non sono definitivi, ma ormai il distacco è incolmabile. In Sicilia è possibile il voto disgiunto e la coalizione del centrodestra ha ottenuto comunque circa 5 punti percentuali in più del proprio candidato governatore.'Questa è una vittoria di tutto il centrodestra. Ci sarà una maggioranza abbastanza qualificata e non leggera come qualcuno adombrava -, ha dichiarato Renato Schifani -. Istituirò un comitato di ex magistrati per vigilare sul Pnrr. Tutti i partiti che mi hanno sostenuto avranno pari dignità. I consensi influiranno sulla composizione della giunta. Gli assessori saranno competenti'.