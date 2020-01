Elezioni regionali, lista di Bonaccini: Giulia Pigoni la più attiva

Oggi pomeriggio alle 18 sarà a Carpi alle 18 insieme all'ex leader di Carpi Futurae sabato sempre alle 18 sarà al Baluardo della Cittadella di Modena con. In vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna, nella lista del presidente Bonaccini la sassolese indubbiamente la più attiva e sembra adombrare le altre candidature della lista (Eugenia Bergamaschi, Erika Coppelli, Chiara Giovenzana, Roberto Adani, Damiano Pietri, Maurizio Borsari e Stefano Tortini). E' evidente del resto come l'avere un partito dietro alla candidatura rappresenti un punto di forza non di poco conto, un vantaggio su cui può contare oltre la Pigoni con Azione, anche l'ex sindaco di Vignola Adani espressione del partito di Pizzarotti.A questo si somma l'attivisimo della giovane ma già esperta sassolese che ha provocato le invidie del suo ex partito (il Pd) che, ovviamente, poco ha gradito la sua scelta di candidarsi nelle fila di Azione.