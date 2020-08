Elezioni Vignola: ecco la lista PD a sostegno di Emilia Muratori

“In vista delle elezioni del 20 e 21 settembre abbiamo presentato una lista completamente rinnovata, giovane, con un’età media dei componenti di 40 anni. Si tratta di 16 candidati che rappresentano tutte le categorie, dal medico all’operaio, dallo studente universitario al pensionato, dal docente al libero professionista. Sono otto donne e otto uomini, provenienti da mondi ed esperienze diverse, ma che hanno in comune ideali, passione e voglia di mettersi al servizio della propria comunità'. Ad annunciarlo e a a renderne noto i nomi, il segretario PD di Vignola Andrea Ghiaroni:



'Tutti insieme - ha dichiarato - sosterremo con convinzione la nostra candidata sindaco Emilia Muratori, l’unica in grado, per esperienza, competenze e visione, di assumersi l’onere di rilanciare Vignola, dopo questi anni di immobilismo e scarsa progettualità'



Ecco la lista del Partito democratico di Vignola:

Bertacchini Alessia, studentessa, 19 anni Caliò Giulia, ingegnere ambientale, 36 anni Fatatis Daniela, insegnante, 43 anni Fidelio Gisella, pensionata, 62 anni Folloni Federico, studente, 20 anni Kodra Fabjola, detta Fabi, studentessa, 25 anni Montanari Riccardo, commerciante, 37 anni Piani Daniela, medico, 54 anni Rossi Massimo, contabile, 43 anni Santunione Marco, impiegato, 32 anni Simeone Lucia, mamma a tempo pieno, 43 anni Tacconi Giacomo, studente, 19 anni Venturelli Cesare, geometra,57 anni Venturelli Gustavo, pensionato, 66 anni Venturi Moreno, operaio, 57 anni Zacchi Linda, educatrice ambientale, 27 anni

La presentazione pubblica della lista è programmata per martedì 25 agosto, alle ore 19.00, nello spazio esterno all’Osteria della Luna, a Vignola, in piazza Boncompagni.



Nella foto, Emilia Muratori, ex sindaco di Marano e candidato sindaco a Vignola, sostenuta dal PD e dalla coalizione di centro-sinistra