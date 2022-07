Elodie sul programma della Meloni: ‘Mi fa paura’

'A me sinceramente fa paura'. La cantante Elodie si esprime così sui social sul programma presentato da Fratelli d’Italia in vista delle elezioni. Elodie risponde a un tweet di un altro utente che riassume il programma, ma la cantante aggiunge anche il link alla versione ufficiale del partito di Giorgia Meloni.'Al punto uno si legge che FdI è schiera alla difesa della famiglia naturale associata alla lotta all’ideologia gender e al sostegno alla vita. Nel secondo punto si parla di una ridiscussione di tutti i trattati UE a partire dal fiscal compact dall’euro. Al terzo viene menzionata la espulsione immediata per gli stranieri che delinquono ed esecuzione della pena nello Stato di provenienza. Si aggiunge anche che il partito in caso di elezione il partito lavorerà a una legge che dica che la difesa è sempre legittima' - alcuni dei punti contestati.