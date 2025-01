Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rimborsare l'IMU ai proprietari che scelgono di rinunciare agli affitti brevi dei propri immobili a favore di affitti residenziali a lungo termine. E' la proposta lanciata dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti in Consiglio Comunale nell'ambito dellintervento in risposta all'interrogazione sulla regolamentazione e la diffusione degli affitti brevi presentata dal gruppo Alleanza Verdi Sinistra.Negli ultimi anni, Modena ha visto una crescita significativa a 327.000 arrivi, nel settore turistico che hanno registrato una permanenza di almeno una notte nel periodo 2014-2023. Questo rappresenta un aumento del 67% degli affitti in appartamento. 'Una tendenza globale - ha sottolineato il sindaco - di un turismo che predilige esperienze maggiormente a contatto con i luoghi difficilmente soddisfatte dalle strutture alberghiere tradizionali'

Per affrontare la carenza di alloggi residenziali e il proliferare degli affitti brevi spesso a scapito dei primi, il comune di Modena starebbe implementando una serie di interventi innovativi. Tra questi spicca la proposta di rimborso dell'IMU ai proprietari che tolgono le case dagli affitti brevi per destinarle agli affitti residenziali a lungo termine: Una iniziativa già proposta a Firenze e che il sindaco ha dichiarato di presentare nell'ambito della presentazione del bilancio di previsione, nel prossimo febbraio.Sede nella quale sarà presentata anche la proposta di riduzione dell'IMU per i proprietari che affidano gli immobili all'agenzia casa, 'rafforzandone così la vocazione sociale' - ha sottolineato il sindacoProposta che integrano quelle già avanzate nell'ambito del piano casa, annunciato nel dicembre scorso, attualmente in discussione tra Comune e rappresentanze sindacati, nel quale sono previste anche procedure semplificate per il cambio di destinazione d'uso temporaneo dei locali ad uso ufficio a residenziali.Questi interventi rappresenterebbe una risposta concreta del Comune per agevolare gli affitti residenziali e contrastare il proliferare degli affitti brevi, che rischierebbero di ridurre l'offerta residenziale a lungo termine.Gi.Ga.