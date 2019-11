Emilia Romagna Coraggiosa: 'Con Bonaccini per transizione ecologica'

Prima un comitato a 20 poi la costituzione di una segreteria provinciale dalla quale emergerà la lista di 8 nomi modenesi da presentare come candidati alle prossime elezioni regionali. Tra questi l'ex consigliere comunale PD, poi Art. 1, Paolo Trande.Percorso a tappe serrate quello lanciato a Modena da Elly Schlein, già europarlamentare della sinistra PD, co-fondatrice del progetto Emilia-Romagna Coraggiosa. Che presto si tradurrà nella presentazione della lista nella coalizione di centro sinistra in appoggio alla candidatura alla presidenza della regione di Stefano Bonaccini. Sul palco di una sala Ulivi gremita, tra gli altri, insieme alla Schlein, nella prima assemblea pubblica modenese, lo stesso Paolo Trande il consigliere comunale di Sinistra per Modena Camilla Scarpa e l'ambientalista (del comitato No Bretella Campogalliano Sassuolo), Eriuccio Nora.Il tema della transizione ecologista nazionale e globale e la lotta alle diseguaglianze sociali, l'inquinamento dell'aria ed il dissesto del territorio, gli assi portanti del progetto politico di Emilia-Romagna Coraggiosa. Temi, soprattutto quelli ambientali dell’inquinamento e del dissesto idrogeologico sul quale il PD di governo in regione ha il nervo scoperto. Bersaglio delle critiche anche da sinistra, soprattutto da coloro a differenza di Emilia-Romagna coraggiosa, non sosterrà Bonaccini. Ma l’imperativo per la sinistra che vuole essere di governo, è fare sintesi. Anche perché in gioco c'è 'la vittoria della destra che va impedita'. Per questo afferma Schlein vogliamo dare voce a quella regione che ha sempre dimostrato di avere coraggio e con coraggio sarà in grado di vincere la sfida elettoraleElly Schlein al microfono de La Pressa