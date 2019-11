ER maltempo, Caselli: argini forati? Non 'sparate' sugli animali

Quello degli, come nutrie, volpi e istrici che scavano le tane negli argini dei fiumi, 'e' un problema che la Regione ha affrontato per tempo, mettendo in campo tutti gli strumenti gestionali possibili attraverso il Piano regionale faunistico venatorio'. Nel qualeche torna sulle polemiche dopo la rotta del fiume Idice, nel bolognese, che vedrebbe sotto accusa secondo alcuni, i cunicoli scavati dagli animali selvatici. ', ribatte Caselli. Innanzitutto, rimarca l'assessore, 'bisogna distinguere tra l'attivita' di controllo, che e' in capo ai Corpi di Polizia provinciale, e quella di gestione svolta dai cacciatori'. Nello specifico, dice Caselli, 'Dunque 'proprio perche' acqua e suolo sono beni collettivi, cosi' come la flora e la fauna che li popolano- continua l'assessore- l'attivita' di controllo, ovvero di 'Polizia faunistica' e' in capo ai Corpi di polizia provinciale, che possono autorizzare interventi straordinari segnalati dagli enti gestori delle acque (Aipo, Consorzi di bonifica e Regione), dai gestori delle reti viarie e ferroviarie, dai Comuni, dalla Protezione civile e da altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica, che rilevino situazioni di estrema criticita' documentata causate da tane e cunicoli scavati dagli animali selvatici in prossimita' di argini, strade e rotaie'. E' in questo contesto, 'che per ragioni di tutela e sicurezza dei nostri territori, deve essere regolamentato in modo puntuale e rigoroso' che si colloca l'intervento dei cacciatori. Volto quindi, conclude Caselli, 'non al controllo, ma alla gestione della caccia. Il loro contributo, in un lavoro di rete con tutti gli altri soggetti interessati, e' un tassello importante a garanzia ulteriore della sicurezza dei suoli'.