Eradicazione animali da tana: Muzzarelli sostiene la soluzione finale

'Devo dirlo francamente, non se ne può più. Con questa storia degli animali, anche di doverli catturare.... non se ne può più. Ho fatto una indagine su questa problematica. C'è un lavoro straordinario che viene fatto sulla eradicazione'. Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, nel corso dell'informativa sulle piene di Panaro e Secchia e sulla rotta dell'argine del Panaro che ha provocato l'alluvione di Nonantola, esce dalla lettura del testo scritto e animato da spirito di chi vuole offrire la 'soluzione finale' al problema degli animali da tana che minacciano la tenuta degli argini, ripete diverse volte 'non se ne può più'. E per supportare la tesi di quella che a tutti gli effetti appare come una soluzione finale per questo genere di problematica e specie animale (istrici, volpi, nutrie), fa riferimento a non meglio specificate ricerche fatte per approfondire la problematica sul tema che sfociano immediatamente, nel giro di pochi secondi, nel richiamo allo straordinario lavoro di eradicazione che viene fatto.