Fase 2, centro-destra: 'Basta pasticci, ora commissione su emergenza'

'Per contribuire a dare voce ai bisogni della cittadinanza in un momento di così grave crisi, abbiamo chiesto che venga creata e convocata con assoluta urgenza una commissione comunale straordinaria, così come previsto dal regolamento, in modo che tutte le forze politiche rappresentate in Comune possano dare il proprio contributo all’emergenza. Modena si merita di più, soprattutto in questo momento'. Così i capigruppo FdI-PdF, Forza Italia e Lega in Consiglio comunale a Modena. Un richiesta che unisce proposta e critica rispetto a quanto di, per voce dell'opposizione di centro-destra 'insufficiente e pasticciato' è stato fatto dalla azione di fatto senza contraddittorio e partecipazione alle scelte da parte dell'amministrazione.

'Abbiamo dovuto assistere al pasticcio, unico episodio in tutta la provincia - ribadendo la critica già espressa nell'ultima seduta del consiglio comunale Pierluigi Giacobazzi, capogruppo FI- delle mascherine distribuite dall’amministrazione aperte e sfuse in strada, nel più totale mancato rispetto anche delle linee guida regionali, che prevedevano il preliminare confezionamento in ambiente controllato e sanificato. Così come abbiamo dovuto assistere ad un discutibile metodo nella distribuzione e soprattutto nelle modalità di utilizzo dei buoni spesa'

'Inolte - prosegue la nota congiunta dei capigruppo di centro-destra - abbiamo dovuto ascoltare una vera “disinformazione” in merito a quanto avvenuto nelle CRA, realtà sulle quali va avviata una riflessione approfondita che metta al centro gli anziani e le loro famiglie.

Per tutti questi motivi e per contribuire a dare voce ai bisogni della cittadinanza in un momento di così grave crisi, abbiamo chiesto che venga creata e convocata con assoluta urgenza una commissione comunale straordinaria, in modo che tutte le forze politiche rappresentate in Comune possano dare il proprio contributo all’emergenza'

'Il Comune - concludono i capigruppo - non sia prigioniero della sua ideologia e, per il bene della collettività, comprenda la gravità del momento ascoltando la voce di tutti'.