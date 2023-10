Fdi: 'Alloggi per studenti a Modena, da governo soluzione strutturale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Per un intervento strutturale sul tema, si è dovuto attendere l’insediamento del Governo Meloni che, in meno di un anno, ha gettato le basi per un aiuto concreto agli studenti fuori sede oltretutto a consumo di suolo zero. L’ex direzionale Manfredini, infatti, grazie al bando lanciato dal governo nel maggio scorso, è stato inserito tra gli immobili ritenuti idonei a ospitare alloggi per gli studenti. Sempre a Modena, all’interno del bando ci sono altre tre strutture: Mar Tirreno, Santa Caterina e Sant’Eufemia per un totale di 344 nuovi posti letto'.A dirlo è, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.'Da anni l’Amministrazione comunale tirava avanti a parlare di progetti sul Sant’Eufemia ma si è dovuto attendere un governo di centrodestra per iniziare a concretizzare. Del resto, siamo abituati ai proclami e slogan della sinistra: nel 2019, infatti, per citare un esempio, l’Amministrazione targata PD prometteva 52 nuovi alloggi per gli studenti fuorisede presso lo studentato dell’R-Nord in aggiunta ai 30 posti letto già presenti. Nel 2021 i posti erano scesi a 46 e sembrava dovessero essere quasi pronti. Oggi, a oltre 4 anni di distanza dalla promessa di quei fantomatici alloggi, di quegli alloggi non c’è neanche l’ombra - attacca Rizzo -.

Allo stesso modo, sempre nel 2019, in campagna elettorale proponemmo con Azione Universitaria la realizzazione di un campus a Modena, progetto bocciato in Consiglio Comunale dalla sinistra modenese che oggi però non solo si lagna di non avere una città a misura di studente, ma che addossa la responsabilità di questo all’attuale governo'.



'Spiace infatti vedere da parte della sinistra universitaria il tentativo di strumentalizzare un tema serio come quello degli studenti fuorisede, attaccando l’unico governo che ad oggi sia riuscito in città a gettare le basi per la costruzione di una vera città universitaria. D’altro canto, capiamo sia difficile mettere con le spalle al muro un governo che in neanche un anno dall’insediamento, oltre al lavoro svolto sugli alloggi per gli studenti, ha abbassato l’iva sugli assorbenti e sta introducendo il voto per i fuorisede, legge già approvata alla Camera e approdata al Senato. Sostanzialmente, ciò che in 10 anni i governi di sinistra hanno promesso ma mai mantenuto'.



Dello stesso avviso anche il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò: 'In questi anni la sinistra ci ha abituato alle più bieche strumentalizzazioni, utilizzando le più svariate sigle e neonati movimenti fintamente di piazza per fare opposizione, perché conscia dei suoi fallimenti maturati nel periodo in cui è stata al Governo dell’Italia. Anche a Modena assistiamo alla stessa manovra: l’amministrazione della città strumentalizza gli studenti per contrapporli al governo, mancando decisamente di pudore autocritico circa la responsabilità avuta negli ultimi anni nel creare le ragioni per le quali ancora oggi si protesta. Avremmo voluto vedere la CGIL, per esempio, manifestare contro l’Amministrazione comunale quando ha relegato l’ex studentato di via delle costellazioni a dormitorio per persone giunte illegalmente sul territorio nazionale nonché un punto di incontro finanche per irregolari estranei al circuito dell’accoglienza'.

'Ma a differenza del Pd locale - continua Pulitanò - che da anni annuncia la costruzione di studentati dei quali ancora stiamo aspettando l’inaugurazione, e del Pd nazionale che in dieci anni di governo ha acuito il problema abitativo degli studenti, il Governo di Giorgia Meloni ha dato immediatamente una risposta stanziando cospicui fondi per la realizzazione degli alloggi per gli studenti universitari a Modena, andando a risolvere per altro la delicata situazione dell’ex Direzionale Manfredini, da anni abbandonato all’incuria e al degrado. Ricordiamo che il Governo ha sbloccato immediatamente altri 660 milioni per l'acquisizione di nuovi posti letto dai fondi del Pnrr a cui vanno sommati i 400 già previsti dalla legge di bilancio e a cui si aggiungono altri 500 milioni per le borse di studio. Siamo a una cifra che nelle due tranche supera il miliardo e mezzo di euro per il solo sostegno al diritto allo studio per gli universitari' - conclude Pulitanò.