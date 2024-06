'Ferraresi assessore M5S, ne siamo orgogliosi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una nota in cui confermano quanto già anticipato alcune ore fa da La Pressa rispetto alle deleghe a lui affidate. “Partecipazione, decentramento, quartieri, legalità e contrasto alle mafie. Questi temi sono centrali nella democrazia partecipata e nel recupero della fiducia dei cittadini, ai quali vogliamo ridare un ruolo decisionale vero, oltre al contrasto alle mafie e alla promozione della legalità. Sono temi identitari per il movimento e sono il preludio indefettibile, se affrontati in modo rigoroso, serio e competente, a un buon governo della città.

Il programma è ambizioso e il sindaco ha ottenuto un rilevante successo elettorale personale. Ci aspetta un percorso importante per il cambiamento di Modena, che va oltre la legislatura e disegna la Modena del futuro.

Noi ci siamo e vogliamo essere parte attiva, contribuendo in maniera determinante alla realizzazione del progetto del sindaco Massimo Mezzetti.

Ringrazio di cuore chi mi ha affiancato in questo percorso, non facile, che ci ha impegnati per diversi mesi ogni giorno. Innanzitutto, il consigliere modenese Giovanni Silingardi, sempre al mio fianco in ogni momento di questo percorso; gli ex consiglieri Enrica Manenti, Barbara Moretti e Andrea Giordani; tutto il gruppo del GT di Modena, ogni scelta e passaggio è stato sempre condiviso e ringrazio per la delega fiduciaria che mi hanno dato. Un ringraziamento particolare - concludono Bonora e Silingardi - va ai due coordinatori regionali, Gabriele Lanzi e Marco Croatti, che mi sono stati vicino in ogni momento.



Nella foto, Massimo Bonora (al centro), insieme ai coordinatori regionali Lanzi e Croatti