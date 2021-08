Festa Pd, fila per vaccini: ma al luna park si entra senza green pass

Fila alla festa dell'Unità di Bosco Albergati per poter usufruire del vaccino somministrato nel camper dell'Ausl nell'area dell'evento Pd. Tanti i giovani che hanno deciso di aderire a questa iniziativa.Intanto si scopre, come da infografica sotto, pubblicata sulla pagina Fb della Festa, che il Green Pass per entrare alla Festa Pd non è necessario per accedere ad area spettacoli e luna park. Ricordiamo che, viceversa il cinema all'aperto di Modena ha posto l'obbligo di Green Pass.Ricordiamo che per l'articolo 4 del Decresto sil Green Pass 'in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid'. Evidentemente l'area spettacoli e il luna park alla festa Pd non sono stati ritenuti rientranti in queste tipologie.