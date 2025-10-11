Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, servizi di informazione e comunicazione digitale del Comune: Mezzetti scardina strapotere Mediagroup

Modena, servizi di informazione e comunicazione digitale del Comune: Mezzetti scardina strapotere Mediagroup

La novità è che l'appalto, della durata di quarantotto mesi a partire dal prima aprile 2026, finora affidato a Mediagruop, viene scorporato in due lotti

Il Comune di Modena ha bandito una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini che rimarrà aperta fino al 20 novembre prossimo. La novità è che l'appalto, della durata di quarantotto mesi a partire dal 1° aprile 2026, finora affidato a Mediagruop che vinse una gara nel 2021, viene scorporato in due lotti. Una separazione che consentirà in questo modo una gara con soggetti plurimi e, probabilmente, Ati.
Il primo lotto riguarda i “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini”, mentre il secondo è dedicato alla “Realizzazione di contenuti multimediali e alla gestione della comunicazione social media del Comune di Modena”. Per entrambi i lotti è inoltre prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi e una proroga fino a sei mesi.
Una notizia assoluta perchè scardina un modello che ha visto finora trionfare sempre il colosso cooperativa Mediagroup, anche con rinnovi automatici.
L'importo a basa di gara per il primo lotto ammonta a circa 4,8 milioni di euro per 48 mesi e comprende: servizi di front office presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), servizi demografici e sportelli dedicati come Informa Giovani o Europe Direct; assistenza tecnica; gestione dei siti istituzionali e dei canali digitali comunali.
Questo con l’intento di soddisfare la necessità di promuovere eventi e iniziative, offrire informazioni e servizi in modo chiaro e tempestivo e stimolare un dialogo diretto con la comunità, capace di raggiungere pubblici diversi e rendere l’informazione istituzionale non solo più trasparente, ma anche più vicina al linguaggio e alle abitudini digitali dei cittadini di ogni età.
Per il secondo lotto, invece, la base di gara è di poco superiore al 1 milione di euro per 48 mesi, destinati alla produzione di contenuti multimediali e alla gestione professionale dei profili social del Comune, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza e far emergere le eccellenze cittadine in modo moderno, inclusivo e trasparente.
L’affidamento avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
