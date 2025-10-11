Modena, servizi di informazione e comunicazione digitale del Comune: Mezzetti scardina strapotere Mediagroup
La novità è che l'appalto, della durata di quarantotto mesi a partire dal prima aprile 2026, finora affidato a Mediagruop, viene scorporato in due lotti
Il primo lotto riguarda i “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini”, mentre il secondo è dedicato alla “Realizzazione di contenuti multimediali e alla gestione della comunicazione social media del Comune di Modena”. Per entrambi i lotti è inoltre prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi e una proroga fino a sei mesi.
Una notizia assoluta perchè scardina un modello che ha visto finora trionfare sempre il colosso cooperativa Mediagroup, anche con rinnovi automatici.
L'importo a basa di gara per il primo lotto ammonta a circa 4,8 milioni di euro per 48 mesi e comprende: servizi di front office presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), servizi demografici e sportelli dedicati come Informa Giovani o Europe Direct; assistenza tecnica; gestione dei siti istituzionali e dei canali digitali comunali.
Per il secondo lotto, invece, la base di gara è di poco superiore al 1 milione di euro per 48 mesi, destinati alla produzione di contenuti multimediali e alla gestione professionale dei profili social del Comune, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza e far emergere le eccellenze cittadine in modo moderno, inclusivo e trasparente.
L’affidamento avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protestaArticoli Recenti
Modena, patto Fdi-Pd su agenzia unica per la comunicazione: dopo inchiesta La Pressa l'accordo è saltato
Modena, visita degli amministratori pubblici all'inceneritore: Hera fa da guida
'Rifiuti a Modena, dopo un giro al gioco dell’oca siamo ritornati al punto di partenza'
Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci