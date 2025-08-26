Modena, servizi accoglienza: dal Comune seconda proroga senza gara da oltre un milione per 7 mesi a Mediagroup98

L'affidamento risulta quindi in scadenza al 31/08/2025 e, da quello che si legge nella determina, è stato avviato 'l’iter di approvazione della Deliberazione di Giunta comunale di avvio della nuova procedura di gara per la gestione di tali' e che 'è già in corso da alcuni mesi la rimodulazione progettuale dei servizi'.
Ebbene, poichè 'vi è l’esigenza che i servizi non siano sospesi, per evitare un grave pregiudizio per l’Ente e in considerazione che il vigente quadro normativo consente l’affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente', il Comune ha riaffidato fino a fine marzo 2026 lo stesso servizio a Mediagroup. L'importo? Parliamo di 911.051 euro oltre a 200.431 euro per oneri, per un totale complessivo di 1.111.483 euro.A Modena, il servizio di informazione e comunicazione con i cittadini continua a parlare la lingua e i costi dei servizi di Mediagroup98.
L’importo complessivo della proroga ammonta a oltre 1,1 milioni di euro, cifra che include anche gli oneri IVA.Si tratta dunque dell’ennesimo capitolo di una gestione che, di fatto, prosegue ininterrottamente dal settembre 4 anni. Allora, Mediagroup98 si era aggiudicata l’appalto tramite procedura aperta sulla piattaforma regionale SATER, per una durata iniziale di 36 mesi. Il contratto prevedeva già la possibilità di un rinnovo annuale e di una proroga tecnica di sei mesi. E così è stato: nel 2024 è arrivato il rinnovo per un ulteriore anno, e ora, in vista della scadenza contrattuale del 31 agosto 2025, la proroga tecnica che estende il servizio fino alla primavera del 2026, partendo dal 1 settembre, per garantirne la continuità.
I servizi gestitiIl servizio affidato dall’amministrazione comunale comprende attività di informazione e accoglienza, sia fisica che digitale, gestione dei canali di comunicazione istituzionali, produzione multimediale e facilitazione dell’accesso ai servizi pubblici.
La continuità operativa garantita da Mediagroup98 - scrive il Comune - ha permesso di mantenere stabile l’interfaccia comunicativa dell’ente, ma la sequenza di rinnovi e proroghe - aggiungiamo noi - solleva inevitabilmente qualche interrogativo sulla pianificazione degli affidamenti. A quattro anni e mezzo dall’inizio del servizio, la gestione resta, a suon di rinnovi e proroghe, saldamente nelle mani dello stesso soggetto.
Resta da capire se, alla scadenza della proroga tecnica, il Comune deciderà di procedere con un nuovo bando o se si aprirà un ulteriore capitolo di continuità. Per ora, Mediagroup98 resta il volto della comunicazione istituzionale modenese.