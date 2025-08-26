Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, servizi accoglienza: dal Comune seconda proroga senza gara da oltre un milione per 7 mesi a Mediagroup98

Modena, servizi accoglienza: dal Comune seconda proroga senza gara da oltre un milione per 7 mesi a Mediagroup98

Si tratta della seconda proroga, dopo quella varata un anno fa rispetto all'appalto di tre anni scaduto ad agosto 2024

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Italpizza
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Con una determina dirigenziale di una settimana fa, il Comune di Modena ha prorogato per sette mesi i servizi di informazione, accoglienza, relazione con i cittadini, canali di comunicazione e produzioni multimediali del Comune di Modena alla cooperativa Mediagroup98. Si tratta della seconda proroga, dopo quella da 1,7 milioni varata un anno fa rispetto all'appalto di tre anni scaduto ad agosto 2024.
L'affidamento risulta quindi in scadenza al 31/08/2025 e, da quello che si legge nella determina, è stato avviato 'l’iter di approvazione della Deliberazione di Giunta comunale di avvio della nuova procedura di gara per la gestione di tali' e che 'è già in corso da alcuni mesi la rimodulazione progettuale dei servizi'.
Ebbene, poichè 'vi è l’esigenza che i servizi non siano sospesi, per evitare un grave pregiudizio per l’Ente e in considerazione che il vigente quadro normativo consente l’affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente', il Comune ha riaffidato fino a fine marzo 2026 lo stesso servizio a Mediagroup. L'importo? Parliamo di 911.051 euro oltre a 200.431 euro per oneri, per un totale complessivo di 1.111.483 euro.A Modena, il servizio di informazione e comunicazione con i cittadini continua a parlare la lingua e i costi dei servizi di Mediagroup98.
Con una nuova determina, il Comune ha prorogato l’affidamento alla cooperativa modenese fino al 31 marzo 2026, confermando le stesse condizioni economiche e operative del contratto attualmente in vigore che affonda le proprie radici nel 2021.
L’importo complessivo della proroga ammonta a oltre 1,1 milioni di euro, cifra che include anche gli oneri IVA.Si tratta dunque dell’ennesimo capitolo di una gestione che, di fatto, prosegue ininterrottamente dal settembre 4 anni. Allora, Mediagroup98 si era aggiudicata l’appalto tramite procedura aperta sulla piattaforma regionale SATER, per una durata iniziale di 36 mesi. Il contratto prevedeva già la possibilità di un rinnovo annuale e di una proroga tecnica di sei mesi. E così è stato: nel 2024 è arrivato il rinnovo per un ulteriore anno, e ora, in vista della scadenza contrattuale del 31 agosto 2025, la proroga tecnica che estende il servizio fino alla primavera del 2026, partendo dal 1 settembre, per garantirne la continuità.

I servizi gestiti

Il servizio affidato dall’amministrazione comunale comprende attività di informazione e accoglienza, sia fisica che digitale, gestione dei canali di comunicazione istituzionali, produzione multimediale e facilitazione dell’accesso ai servizi pubblici.
In altre parole, è il ponte tra il Comune e i cittadini, attraverso sportelli, social media, piattaforme web e sistemi di messaggistica.
La continuità operativa garantita da Mediagroup98 - scrive il Comune - ha permesso di mantenere stabile l’interfaccia comunicativa dell’ente, ma la sequenza di rinnovi e proroghe - aggiungiamo noi - solleva inevitabilmente qualche interrogativo sulla pianificazione degli affidamenti. A quattro anni e mezzo dall’inizio del servizio, la gestione resta, a suon di rinnovi e proroghe, saldamente nelle mani dello stesso soggetto.
Resta da capire se, alla scadenza della proroga tecnica, il Comune deciderà di procedere con un nuovo bando o se si aprirà un ulteriore capitolo di continuità. Per ora, Mediagroup98 resta il volto della comunicazione istituzionale modenese.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Servizi di informazione e comunicazione ai cittadini: altro milione a Mediagroup per altri sei mesi di servizio

Servizi di informazione e comunicazione ai cittadini: altro milione a Mediagroup per altri sei mesi di servizio

Il Modena Calcio abbraccia i tifosi in allenamento a porte aperte

Il Modena Calcio abbraccia i tifosi in allenamento a porte aperte

Spaccio a Modena: la Polizia Locale blocca giovane straniero irregolare

Spaccio a Modena: la Polizia Locale blocca giovane straniero irregolare

Modena, vittoria con la Samp: non si poteva iniziare meglio

Modena, vittoria con la Samp: non si poteva iniziare meglio

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma per il torneo di beach volley

Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma per il torneo di beach volley

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Tragedia di Fanano, sul sistema sanitario emiliano regna il caos: il Governo metta ordine'

'Tragedia di Fanano, sul sistema sanitario emiliano regna il caos: il Governo metta ordine'

Maltempo in Romagna, il presidente de Pascale firma il decreto di crisi regionale

Maltempo in Romagna, il presidente de Pascale firma il decreto di crisi regionale

San Prospero, il PD: 'Oltre le divisioni nell'interesse del comune'

San Prospero, il PD: 'Oltre le divisioni nell'interesse del comune'

Modena, nuova rissa in via Ganaceto: ubriachi lanciano bottiglie di vetro

Modena, nuova rissa in via Ganaceto: ubriachi lanciano bottiglie di vetro