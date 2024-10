Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ebbene, nel contratto era previsto come fosse facoltà per la stazione appaltante un rinnovo senza bando per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di permanenza delle esigenze previste nell'appalto stesso. Una facoltà che il Comune di Modena, nonostante il nuovo corso della giunta Mezzetti, ha deciso di cogliere in quanto, si legge nella determina, 'la valutazione degli adempimenti contrattuali da parte di Mediagruoup98 è stata positiva e soddisfacente'.Il rinnovo per 12 mesi (01/09/2024 - 31/08/2025) comporta per il Comune di Modena una spesa di 1 milione e 400mila euro, oltre a 313mila euro per oneri Iva, per un totale di 1,7 milioni Iva inclusa.Il presidente del Consiglio di amministrazione di Mediagroup98 è Maria Cristina Manfredini, i vicepresidenti sono Rosa Lupinacci e Giovanni Stigliano, il direttore generale è Benito Gaballo, il direttore amministrativo è Graziano Pavone.