Festa Unità Bosco Albergati: il PD che mangia ma non balla più

Non sara' la solita festa, non ci sarà nemmeno il ballo liscio, motivo di attrazione per tanti. La musica ci sarà, ma solo da ascolto. E per i ristoranti, escluso le prime serate, bisognerà prenotare. Ma l'appuntamento dem a Bosco Albergati, dove anche il parcheggio sarà a pagamento, ci sara': da venerdi' prossimo, 24 luglio, al 23 agosto organizzato dai Circoli Pd di Castelfranco Emilia e San Cesario.Con appuntamenti solo nel fine settimana in cui 'saranno in funzione - affermano gli organizzatori - ristorante di carne e di pesce, paninoteca con panini, gnocco e tigelle, ristorante Messicano e Argentino con annesso Cafe' Latino, la gelateria, il bar e la pizzeria. Nel primo fine settimana accessibili senza prenotazione, negli altri si. All'interno di un area dove l'accesso sarà consentito solo a seguito della misurazione delle febbre.