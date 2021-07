Figliuolo: 'Forse green pass per andare al ristorante come in Francia'

'Utilizzare il green pass per eventi, come ristoranti e trasporti come si è deciso in Francia? Può essere una strada percorribile'. Lo dice il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, intervenendo al Tg2 Post. Macron proprio questa sera ha infatti annunciato che da inizio agosto in Francia sarà obbligatorio il green pass per frequentare ristoranti, bar, teatri e cinema e per salire su aerei e treni.Intanto in Italia sul vaccino, il generale annuncia: 'La settimana scorsa ho avuto una riunione con il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti sul vaccino italiano, prodotto da Reithera. Si sta aspettando il passaggio dalla seconda alla terza fase di sperimentazione e si aspetta una formalizzazione da parte dell'Ema. Potranno poi produrre nel giro di 4-5 mesi. Sempre con il Mise - anticipa il commissario - si sta lavorando per una produzione di vaccini a Rna per produrli su licenza in Italia'.'Presto arriveranno le 'notti magiche' del vaccino' - ha poi aggiunto a proposito di una nuova formula open day per convincere gli esitanti del vaccino. 'Questa sera - dice ancora il commissario - siamo a 58 milioni di inoculazioni, questo significa il 45% di italiani vaccinati, dato importante ma non basta. Ora dobbiamo convincere gli esitanti, con le Regioni stiamo facendo un programma per le cosiddette 'notti magiche', ovvero delle giornate aperte per la vaccinazione. Ci deve essere però un maggior coinvolgimento dei medici di famiglia e pediatri di libera scelta, perché dobbiamo arrivare all'80% degli italiani immunizzati entro settembre'.