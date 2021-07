Fincantieri, Fassino: 'Sconcerta stop forniture a Unifer Navale'

'Siamo preoccupati e sconcertati dal comportamento di Fincantieri che con una decisione ingiustificata ha interrotto i contratti di fornitura a Unifer Navale, di cui peraltro Fincantieri è socia, costringendola alla liquidazione e mettendo a rischio il lavoro dei suoi dipendenti'. Lo afferma Piero Fassino, deputato Pd, primo firmatario di un'interrogazione urgente al Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, discussa stamattina in Commissione Attività produttive della Camera dei deputati. L'interrogazione è stata firmata anche dai deputati Beatrice Lorenzin, Giuditta Pini e Andrea Rossi. 'E' inaccettabile - sottolinea - che Fincantieri per ragioni del tutto opinabili abbia disdetto contratti di fornitura ben sapendo che avrebbe determinato l'impossibilità per Unifer Navale di proseguire l'attività produttiva. A questo punto il Ministero si attivi perchè Fincantieri contribuisca almeno a una soluzione 'in bonis' della procedura di liquidazione, evitando così conseguenze negative anche alla società madre Unifer. Parallelamente - conclude - sia tutelato il lavoro dei dipendenti con ammortizzatori sociali e attivando percorsi di ricollocamento'.